Клявине (Арцимович) Инесса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арцимович Михаил Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клявиньш Матис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клявиньш Атис
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опмане Индра
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клявиньш Индулис