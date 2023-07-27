Михновец Карп Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михновец Карп Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Михновец Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1925

Сын: Михновец Михаил Карпович

Мать ребёнка: Михновец Агафья Даниловна

Белоуша, Столинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1928

Сын: Михновец Владимир Карпович

Мать ребёнка: Михновец Агафья Даниловна

Белоуша, Столинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.07.1929

Дочь: Варсоба Любовь Карповна

Мать ребёнка: Михновец Агафья Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михновец Григорий Карпович

Мать ребёнка: Михновец Агафья Даниловна

Смерть
1959
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