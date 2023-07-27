Михновец Карп Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1959
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Михновец Кондратий
Рождение ребёнка
23.11.1925
Мать ребёнка: Михновец Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
04.02.1928
Сын: Михновец Владимир Карпович
Мать ребёнка: Михновец Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
13.07.1929
Дочь: Варсоба Любовь Карповна
Мать ребёнка: Михновец Агафья Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михновец Григорий Карпович
Мать ребёнка: Михновец Агафья Даниловна
Смерть
1959