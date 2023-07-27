Михновец (Михновец) Агафья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михновец (Михновец) Агафья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1925

Сын: Михновец Михаил Карпович

Отец ребёнка: Михновец Карп Кондратьевич

Белоуша, Столинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.02.1928

Сын: Михновец Владимир Карпович

Отец ребёнка: Михновец Карп Кондратьевич

Белоуша, Столинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.07.1929

Дочь: Варсоба Любовь Карповна

Отец ребёнка: Михновец Карп Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михновец Григорий Карпович

Отец ребёнка: Михновец Карп Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Белоуша, Столинский район, Брестская область
Похороны
Неизвестно
Белоуша, Столинский район, Брестская область
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