Михновец (Михновец) Агафья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данил
Рождение ребёнка
23.11.1925
Отец ребёнка: Михновец Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
04.02.1928
Сын: Михновец Владимир Карпович
Отец ребёнка: Михновец Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.07.1929
Дочь: Варсоба Любовь Карповна
Отец ребёнка: Михновец Карп Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михновец Григорий Карпович
Отец ребёнка: Михновец Карп Кондратьевич
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно