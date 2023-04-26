Наумова Марфа Мартириевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Марфа Мартириевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Наумов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Наумов (прожив. В Телятниково) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
19.03.1913

Дочь: Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Наумов (прожив. В Телятниково) Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
06.07.1914

Сын: Наумов (кр-Ся В Телятниково) Иван Николаевич

Отец ребёнка: Наумов (прожив. В Телятниково) Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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