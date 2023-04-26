Наумова Марфа Мартириевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1911
Отец ребёнка: Наумов (прожив. В Телятниково) Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1913
Дочь: Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Наумов (прожив. В Телятниково) Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
06.07.1914
Смерть
Неизвестно