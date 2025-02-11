Ефимия Максимова 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Ефимия Максимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1858, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 02.02.1859, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Демидов / Тюмкин В 1897 Максим Тимофеев1836 г.р.
Мать
Демидова / Тюмкина Домна Иванова1832 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Демидов / Тюмкин В 1897 Максим Тимофеев

Мать: Демидова / Тюмкина Домна Иванова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
02.02.1859
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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