Ефимия Максимова
женский, родилась 1858, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 02.02.1859, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДемидов / Тюмкин В 1897 Максим Тимофеев1836 г.р.
МатьДемидова / Тюмкина Домна Иванова1832 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
02.02.1859
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область