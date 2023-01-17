Кузьмина Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1937
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Кузьмин Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно