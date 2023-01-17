Кузьмина Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1937

Муж: Кузьмин Павел Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Кузьмин Павел Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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