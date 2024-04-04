Шубин Семён Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШубин Семён Петрович

Шубин Семён Петрович

Место рождения

Тамбовская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шубин Петр

Мать: Шубина Агрипина Степановна

Тамбовская область
Место жительства
С 1897
Золотуха, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Шубина Мария Ивановна

Золотуха, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Шубина Мария Ивановна

Золотуха, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close