Шубин Семён Петрович
Место рожденияТамбовская область
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Шубин Петр
Тамбовская область
Место жительства
С 1897
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Шубина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Шубина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно