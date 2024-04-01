Бутаков Георгий Казак Ст. Полуденной Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
13.01.1895
м. 42 ж. 29
Рождение ребёнка
12.12.1897
Дочь: (Бутакова) Лукия Георгиева
Мать ребёнка: Бутакова (Белова) Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
14.03.1906
Сын: Бутаков Александр Георгиев
Мать ребёнка: Бутакова (Белова) Матрона Дмитриева
Смерть
Неизвестно