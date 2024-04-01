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Бутаков Георгий Казак Ст. Полуденной Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Бутаков Илья Уряд. Р.Ганькина

Мать: Бутакова Ефросинья Федорова

Бракосочетание
13.01.1895

Жена: Бутакова (Белова) Матрона Дмитриева

м. 42 ж. 29
Рождение ребёнка
12.12.1897

Дочь: (Бутакова) Лукия Георгиева

Мать ребёнка: Бутакова (Белова) Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
14.03.1906

Сын: Бутаков Александр Георгиев

Мать ребёнка: Бутакова (Белова) Матрона Дмитриева

Смерть
Неизвестно

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