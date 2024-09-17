(Напыльникова) Ольга Иродионовна
Место рождения
Дата рождения11.07.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.06.1915
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 40
Рождение
11.07.1915
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 40
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно