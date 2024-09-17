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(Напыльникова) Ольга Иродионовна

Место рождения

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.07.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
30.06.1915
Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 40
Рождение
11.07.1915

Отец: Напыльников Иродион Ефимович

Мать: Напыльникова (???) Евдокия Архиповна

Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Домшинской единоверческой церкви за 1915 год | 40
Место жительства
Неизвестно
Лупанда, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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