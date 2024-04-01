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Богунов Евдоким Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1865

Отец: Богунов Симеон Васильевич

Мать: Богунова (Галкина?) Устинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
Около ?.01.1897

Сын: Богунов Николай Евдокимов

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
10.05.1898

Дочь: (Богунова) Таисия Евдокимова

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
24.08.1900

Дочь: (Богунова) Наталья Евдокимова

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
26.09.1901

Сын: Богунов Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
20.03.1903

Сын: Богунов Сергей Евдокимов

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
08.11.1904

Дочь: (Богунова) Феоктиста Евдокимовна

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: (Богунова) Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
04.09.1907

Дочь: (Богунова) Елисавета Евдокимова

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Богунов Павел Евдокимович

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Рождение ребёнка
27.09.1911

Дочь: (Богунова) Устинья Евдокимова

Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева

Смерть
Неизвестно

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