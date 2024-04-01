Богунов Евдоким Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.01.1897
Сын: Богунов Николай Евдокимов
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
10.05.1898
Дочь: (Богунова) Таисия Евдокимова
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
24.08.1900
Дочь: (Богунова) Наталья Евдокимова
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
26.09.1901
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
20.03.1903
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
08.11.1904
Дочь: (Богунова) Феоктиста Евдокимовна
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: (Богунова) Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
04.09.1907
Дочь: (Богунова) Елисавета Евдокимова
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
15.02.1909
Сын: Богунов Павел Евдокимович
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Рождение ребёнка
27.09.1911
Дочь: (Богунова) Устинья Евдокимова
Мать ребёнка: Богунова Агафья Григорьева
Смерть
Неизвестно