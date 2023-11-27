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Земенков Николай
Земенков Николай
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.1950
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Карева) ?
Дети
(Земенкова) ?
(Земенкова) ?
Добавил:
ВГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Мать ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Смерть
2010
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