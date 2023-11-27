Земенков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земенков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1950

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
2010
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