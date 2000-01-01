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(Синцова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

1774 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Синцов Михаил Саввович

Мать: не указана

Смерть
После 1816
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