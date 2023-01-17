Старкова 1-я Старкова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1848 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Старков Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Старков Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1848 и 1850