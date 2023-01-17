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Старкова 1-я Старкова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1848 и 1850

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Старков Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Старков Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Старков Гавриил Вавилович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Гавриил Вавилович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1848 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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