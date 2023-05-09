Бугакова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1882
Отец ребёнка: Бугаков Абрам Кузьмич
Рождение ребёнка
25.09.1893
Дочь: Гугнина Пелагея Абрамовна
Отец ребёнка: Бугаков Абрам Кузьмич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мишукова (Бугакова) Варвара Абрамовна
Отец ребёнка: Бугаков Абрам Кузьмич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мещерякова (Бугакова) Устинья Абрамовна
Отец ребёнка: Бугаков Абрам Кузьмич
Смерть
Неизвестно