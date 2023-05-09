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Бугакова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаков Абрам Кузьмич

Рождение ребёнка
07.11.1882

Сын: Бугаков Ананий Абрамович

Отец ребёнка: Бугаков Абрам Кузьмич

Двуречки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.09.1893

Дочь: Гугнина Пелагея Абрамовна

Отец ребёнка: Бугаков Абрам Кузьмич

Двуречки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мишукова (Бугакова) Варвара Абрамовна

Отец ребёнка: Бугаков Абрам Кузьмич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мещерякова (Бугакова) Устинья Абрамовна

Отец ребёнка: Бугаков Абрам Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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