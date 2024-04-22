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Ефим Семенов

Место рождения

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.12.1801 ст.

Дата смерти

17.10.1866 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1801 ст.

Отец: Семен Мартынов

Мать: Степанида Яковлева

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
16.04.1817 ст.

Жена: Прасковья Максимова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1822 ст.

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Прасковья Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1823 ст.

Дочь: Ирина Ефимова

Мать ребёнка: Прасковья Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.08.1825 ст.

Дочь: Наталья Ефимова

Мать ребёнка: Прасковья Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.02.1828 ст.

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Прасковья Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.05.1830 ст.

Сын: Федор Ефимов

Мать ребёнка: Прасковья Максимова

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.10.1866 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От удушья
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