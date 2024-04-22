Ефим Семенов
Место рождения
Дата рождения18.12.1801 ст.
Дата смерти17.10.1866 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1801 ст.
Отец: Семен Мартынов
Мать: Степанида Яковлева
Бракосочетание
16.04.1817 ст.
Жена: Прасковья Максимова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.02.1822 ст.
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
12.04.1823 ст.
Дочь: Ирина Ефимова
Мать ребёнка: Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
25.08.1825 ст.
Дочь: Наталья Ефимова
Мать ребёнка: Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
17.02.1828 ст.
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Прасковья Максимова
Рождение ребёнка
09.05.1830 ст.
Сын: Федор Ефимов
Мать ребёнка: Прасковья Максимова
Смерть
17.10.1866 ст.
От удушья