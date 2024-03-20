Ралль Иоганн Готлиб
Место рожденияBad Karlshafen, Kassel, HE, Germany
Дата рождения1726
Дата смерти26.12.1776
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Rall Joachim Georg
Мать: Rall Catharina Elisabeth
Bad Karlshafen, Kassel, HE, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
commander of the Hessian forces
Смерть
26.12.1776
near Trenton, Mercer County, New Jersey, United States
Похороны
Неизвестно
Трентон