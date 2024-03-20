Ралль Иоганн Готлиб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ралль Иоганн Готлиб

Место рождения

Bad Karlshafen, Kassel, HE, Germany

Дата рождения

1726

Дата смерти

26.12.1776

Пол

Мужской

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Rall Joachim Georg

Мать: Rall Catharina Elisabeth

Bad Karlshafen, Kassel, HE, Germany
Работа или профессия
Неизвестно
commander of the Hessian forces
Смерть
26.12.1776
near Trenton, Mercer County, New Jersey, United States
Похороны
Неизвестно
Трентон
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