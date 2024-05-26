Косолапова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Косолапов Емельян Анфимович

Отец ребёнка: Косолапов Анфим Самсонович

Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1872

Муж: Косолапов Анфим Самсонович

Смерть
Неизвестно

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