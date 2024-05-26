Косолапова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Косолапов Емельян Анфимович
Отец ребёнка: Косолапов Анфим Самсонович
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1872
Смерть
Неизвестно