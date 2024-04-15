Манянин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Манянина) Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Манянина) Наталия Львовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Манянин Александр Львович
Мать ребёнка: не указана