Манянин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манянин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Манянина) Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Манянина) Наталия Львовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Манянин Александр Львович

Мать ребёнка: не указана

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