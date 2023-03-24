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Koljonen Martti Juhonpoika

Место рождения

Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

19.10.1841

Дата смерти

19.02.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.12.1865

Жена: (Koljonen) Katri Antintytär

Рождение ребёнка
15.10.1866

Дочь: (Koljonen) Anna-Maria Martintytär

Мать ребёнка: (Koljonen) Katri Antintytär

Рождение ребёнка
05.09.1868

Сын: Koljonen Juho Martinpoika

Мать ребёнка: (Koljonen) Katri Antintytär

Смерть
19.02.1922

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