Koljonen Martti Juhonpoika
Место рожденияKirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения19.10.1841
Дата смерти19.02.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.12.1865
Рождение ребёнка
15.10.1866
Дочь: (Koljonen) Anna-Maria Martintytär
Мать ребёнка: (Koljonen) Katri Antintytär
Рождение ребёнка
05.09.1868
Сын: Koljonen Juho Martinpoika
Мать ребёнка: (Koljonen) Katri Antintytär
Смерть
19.02.1922