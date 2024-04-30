Максина Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти24.11.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1852
Отец ребёнка: Максин Иван Максимович
Рождение ребёнка
26.07.1853
Дочь: Максина (Максина) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Максимович
Рождение ребёнка
23.05.1855
Дочь: Морозова (Максина) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Максимович
Рождение ребёнка
19.04.1858
Дочь: Максина (Максина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Максимович
Рождение ребёнка
02.10.1860
Отец ребёнка: Максин Иван Максимович
Рождение ребёнка
08.11.1862
Дочь: Максина (Максина) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Максин Иван Максимович
Смерть
24.11.1864