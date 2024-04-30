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Максина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

24.11.1864

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Иван Максимович

Рождение ребёнка
25.02.1852

Сын: Максин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1853

Дочь: Максина (Максина) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1855

Дочь: Морозова (Максина) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1858

Дочь: Максина (Максина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.10.1860

Сын: Максин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Максин Иван Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1862

Дочь: Максина (Максина) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Максин Иван Максимович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
24.11.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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