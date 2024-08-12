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Чернова Надежда Даниловна

Место рождения

Усадково, Рузский, Московская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Усадково, Рузский, Московская область
Бракосочетание
10.01.1886

Муж: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.04.1887

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1892

Сын: Чернов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.04.1895

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1898

Дочь: Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
27.09.1899

Сын: Чернов Роман Михайлович

Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1900

Дочь: Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1901

Сын: Чернов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.03.1907

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич

Грибцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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