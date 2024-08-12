Чернова Надежда Даниловна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1886
Рождение ребёнка
08.04.1887
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.10.1892
Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.04.1895
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.09.1898
Дочь: Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
27.09.1899
Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.08.1900
Дочь: Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.12.1901
Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич
Рождение ребёнка
30.03.1907
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Чернов Михаил Афанасьевич
Смерть
Неизвестно