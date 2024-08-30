Куряткина Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куряткина Анастасия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куряткин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
23.08.1900

Сын: Куряткин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куряткин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
04.05.1909

Сын: Куряткин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Куряткин Василий Яковлевич

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