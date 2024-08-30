Куряткина Анастасия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1900
Сын: Куряткин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куряткин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.05.1909
Сын: Куряткин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Куряткин Василий Яковлевич