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Гусев Яким Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Гусев Фрол Иванов

Мать: Гусева Настасья Васильева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Гусев Иван М Якимов

Мать ребёнка: Гусева Прасковья Григорьева

Рождение ребёнка
1771

Сын: Гусев Кондратий Якимов

Мать ребёнка: Гусева Прасковья Григорьева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Гусев Афанасий Якимов

Мать ребёнка: Гусева Прасковья Григорьева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Гусев Федот Якимов

Мать ребёнка: Гусева Прасковья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Прасковья Григорьева

Смерть
1803
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