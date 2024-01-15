Гусев Яким Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Гусев Фрол Иванов
Рождение ребёнка
1759
Сын: Гусев Иван М Якимов
Мать ребёнка: Гусева Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Гусева Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Гусева Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гусев Федот Якимов
Мать ребёнка: Гусева Прасковья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1803