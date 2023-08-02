Андросова / Андрусова / ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросова / Андрусова / ?

Андросова / Андрусова / ?

Место рождения

Переселен в 1833г в с.Никольское Енотаевского уезда Астраханской губ.,Россия

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Андросов / Андрусов / Антон Павлович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Павлович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Павлович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Андросов / Андрусов / Никита Павлович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.