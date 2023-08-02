Андросова / Андрусова / ?
Место рожденияПереселен в 1833г в с.Никольское Енотаевского уезда Астраханской губ.,Россия
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Андросов / Андрусов / Антон Павлович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Андросов / Андрусов / Михаил Павлович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Павлович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Андросов / Андрусов / Никита Павлович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Павел Леонтьевич
Смерть
Неизвестно