Вагайцев Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вагайцева Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагайцев Генадий Борисович
Мать ребёнка: Вагайцева Вера Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вагайцев Владимир Борисович
Мать ребёнка: Вагайцева Вера Петровна
Рождение ребёнка
10.06.1947
Дочь: Канищева Людмила Петровна
Мать ребёнка: Вагайцева Вера Петровна
Смерть
Неизвестно