Вагайцев Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагайцев Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагайцев Пётор Борисович

Мать ребёнка: Вагайцева Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагайцев Генадий Борисович

Мать ребёнка: Вагайцева Вера Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вагайцев Владимир Борисович

Мать ребёнка: Вагайцева Вера Петровна

Рождение ребёнка
10.06.1947

Дочь: Канищева Людмила Петровна

Мать ребёнка: Вагайцева Вера Петровна

Смерть
Неизвестно

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