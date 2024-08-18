Пьянкова (Зайкова) Фекла Макарьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти24.10.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1908
Рождение ребёнка
09.05.1910
Дочь: (Пьянкова) Александра Федорова
Отец ребёнка: Пьянков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
25.01.1913
Дочь: (Пьянкова) Мария Федорова
Отец ребёнка: Пьянков Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
26.03.1915
Отец ребёнка: Пьянков Федор Алексеевич
Смерть
24.10.1917
от родов