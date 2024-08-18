Пьянкова (Зайкова) Фекла Макарьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова (Зайкова) Фекла Макарьева

Место рождения

Янидор, Верхкамский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

24.10.1917

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Янидор, Верхкамский округ, Уральская область
Бракосочетание
16.01.1908

Муж: Пьянков Федор Алексеевич

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
09.05.1910

Дочь: (Пьянкова) Александра Федорова

Отец ребёнка: Пьянков Федор Алексеевич

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.01.1913

Дочь: (Пьянкова) Мария Федорова

Отец ребёнка: Пьянков Федор Алексеевич

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.03.1915

Сын: Пьянков Иван Федорович

Отец ребёнка: Пьянков Федор Алексеевич

Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Смерть
24.10.1917
Купчик, Чердынский муниципальный район, Пермский край
от родов

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