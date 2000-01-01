Самочкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочкин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Самочкин Трофим

Мать: ?

Смерть
1789
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