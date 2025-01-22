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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Васса Никифорова
Отец ребёнка: ?
д.Ямина Касплянской вол. прихода с.Аполье Духовщинского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Иван Никифоров
Отец ребёнка: ?
д.Ямина Касплянской вол. прихода с.Аполье Духовщинского уезда Смоленской губ.