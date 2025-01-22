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Дата рождения

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Женский

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Мать

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Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Васса Никифорова

Отец ребёнка: ?

д.Ямина Касплянской вол. прихода с.Аполье Духовщинского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Иван Никифоров

Отец ребёнка: ?

д.Ямина Касплянской вол. прихода с.Аполье Духовщинского уезда Смоленской губ.

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