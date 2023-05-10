Наталия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Рождение ребёнка
29.03.1885
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Федоров
Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно