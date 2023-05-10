Наталия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Рождение ребёнка
29.03.1885

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Федоров

Вихарцево Большое, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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