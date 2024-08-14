Авдотья (Евдокия) Пантелеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Пантелеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор (Георгий) Екимов

Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Иван Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Екимов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Пётр Егоров

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Екимов

Якунино, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафья Егорова

Отец ребёнка: Егор (Георгий) Екимов

Якунино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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