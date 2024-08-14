Авдотья (Евдокия) Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Иван Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Екимов
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Пётр Егоров
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Екимов
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафья Егорова
Отец ребёнка: Егор (Георгий) Екимов
Смерть
Неизвестно