Коротченкова (Амосова) Дарья Сергеевна
Место рожденияКалачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения11.03.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1874 ст.
Отец: Амосов Сергей Андреевич
Мать: Амосова Дарья Федотовна
Бракосочетание
30.01.1895 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Дочь: Коротченкова Маланья Никитична
Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич
Рождение ребёнка
04.07.1901 ст.
Сын: Коротченков Афанасий Никитич
Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.
Сын: Коротченков Кузьма Никитич
Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич
Рождение ребёнка
08.06.1911 ст.
Дочь: Коротченкова Мария Никитична
Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич
Рождение ребёнка
11.09.1914 ст.
Сын: Коротченков Сергей Никитич
Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич
Смерть
Неизвестно