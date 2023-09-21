Коротченкова (Амосова) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротченкова (Амосова) Дарья Сергеевна

Коротченкова (Амосова) Дарья Сергеевна

Место рождения

Калачёво, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

11.03.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1874 ст.

Отец: Амосов Сергей Андреевич

Мать: Амосова Дарья Федотовна

Бракосочетание
30.01.1895 ст.

Муж: Коротченков Никита Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Дочь: Коротченкова Маланья Никитична

Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1901 ст.

Сын: Коротченков Афанасий Никитич

Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1908 ст.

Сын: Коротченков Кузьма Никитич

Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1911 ст.

Дочь: Коротченкова Мария Никитична

Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
11.09.1914 ст.

Сын: Коротченков Сергей Никитич

Отец ребёнка: Коротченков Никита Васильевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.