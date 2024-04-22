Коворотуша Наталья Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1841 ст.
Дата смерти03.01.1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.
Смерть
03.01.1842 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 2 от 05.01.1842, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=1075 Фамилия отца указана Овсюченко. Всё остальное совпадает.
Похороны
05.01.1842 ст.