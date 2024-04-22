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Коворотуша Наталья Павловна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1841 ст.

Дата смерти

03.01.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1817 г.р.

Мать

Около 1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841 ст.

Отец: Коворотуша Павел Стефанович

Мать: Коворотуша Пелагея Прокофиевна

Гужовка, Чернігівська область
Смерть
03.01.1842 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 2 от 05.01.1842, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=1075 Фамилия отца указана Овсюченко. Всё остальное совпадает.
Похороны
05.01.1842 ст.
Гужовка, Чернігівська область
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