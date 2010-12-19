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(Миляев) Ирина
(Миляев) Ирина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1980
Пол
Женский
Отец
Миляев Виктор
1954 г.р.
Мать
(Деревянных) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Миляев Виктор
Мать:
?
Смерть
1980
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