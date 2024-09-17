Сокоушичева (Быкова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСокоушичева (Быкова) Евдокия Александровна

Сокоушичева (Быкова) Евдокия Александровна

Место рождения

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быков Александр

Мать: не указана

Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сокоушичев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сокоушичев Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.