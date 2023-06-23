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Аникеева Анна Васильевна

Место рождения

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1894 ст.

Муж: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1894 ст.

Сын: Аникеев Игнатий Ануфриевич

Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.

Дочь: Аникеева Прасковья Ануфриевна

Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1899 ст.

Сын: Аникеев Дементий Ануфриевич

Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Дочь: Аникеева Ксения Ануфриевна

Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.03.1904 ст.

Дочь: Аникеева Марина Ануфриевна

Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.04.1908 ст.

Сын: Аникеев Филимон Ануфриевич

Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.

Дочь: Аникеева Татьяна Ануфриевна

Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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