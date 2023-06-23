Аникеева Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1894 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.12.1894 ст.
Сын: Аникеев Игнатий Ануфриевич
Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Рождение ребёнка
21.06.1897 ст.
Дочь: Аникеева Прасковья Ануфриевна
Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Рождение ребёнка
03.11.1899 ст.
Сын: Аникеев Дементий Ануфриевич
Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Дочь: Аникеева Ксения Ануфриевна
Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Рождение ребёнка
13.03.1904 ст.
Дочь: Аникеева Марина Ануфриевна
Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Рождение ребёнка
28.04.1908 ст.
Сын: Аникеев Филимон Ануфриевич
Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Рождение ребёнка
07.01.1914 ст.
Дочь: Аникеева Татьяна Ануфриевна
Отец ребёнка: Аникеев Ануфрий Аникеевич
Смерть
Неизвестно