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Шеляпина Лукерья Иванова

Место рождения

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Абрам Иванов

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шеляпина Анна Абрамова

Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шеляпин Осип Абрамов

Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шеляпина Настасья Абрамова

Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шеляпин Евгения Абрамова

Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шеляпина Аксинья Абрамова

Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шеляпин Яков Абрамов

Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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