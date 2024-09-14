Шеляпина Лукерья Иванова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеляпин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шеляпина Анна Абрамова
Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шеляпин Осип Абрамов
Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шеляпина Настасья Абрамова
Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шеляпин Евгения Абрамова
Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шеляпина Аксинья Абрамова
Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шеляпин Яков Абрамов
Отец ребёнка: Шеляпин Абрам Иванов
Смерть
Неизвестно