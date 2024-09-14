Шеляпин Абрам Иванов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Шеляпин Иван Иванов
Мать: Шеляпина Палагея Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеляпина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шеляпина Анна Абрамова
Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шеляпин Осип Абрамов
Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Шеляпина Настасья Абрамова
Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Шеляпин Евгения Абрамова
Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шеляпина Аксинья Абрамова
Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шеляпин Яков Абрамов
Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова
Смерть
Неизвестно