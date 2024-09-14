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Шеляпин Абрам Иванов

Место рождения

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Шеляпин Иван Иванов

Мать: Шеляпина Палагея Егорова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеляпина Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шеляпина Анна Абрамова

Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Шеляпин Осип Абрамов

Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Шеляпина Настасья Абрамова

Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Шеляпин Евгения Абрамова

Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шеляпина Аксинья Абрамова

Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Шеляпин Яков Абрамов

Мать ребёнка: Шеляпина Лукерья Иванова

Локти, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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