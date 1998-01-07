Родичева (Ваганова) Евдокия Александровна
Место рождениядер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения18.08.1913
Дата смерти07.01.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913
дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Фролов Николай Васильевич
дер Великий Двор Сямженский район Вологодской обл
Рождение ребёнка
1938
Сын: Фролов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Фролов Николай Васильевич
дер Великий Двор Сямженский район Вологодской обл
Рождение ребёнка
?.12.1941
Сын: Фролов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фролов Николай Васильевич
дер Великий Двор Сямженский район Вологодской обл
Рождение ребёнка
13.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родичев Иван Афанасьевич
Великий Двор Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
13.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родичев Иван Афанасьевич
Великий Двор Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1998
д Великий Двор Сямженский район Вологодская обл