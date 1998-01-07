Родичева (Ваганова) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родичева (Ваганова) Евдокия Александровна

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Место рождения

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

18.08.1913

Дата смерти

07.01.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1913

Отец: Ваганов Александр Иванович

Мать: Ваганова Анна Никаноровна

дер Васильевская Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
1933

Сын: Фролов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Васильевич

дер Великий Двор Сямженский район Вологодской обл
Рождение ребёнка
1938

Сын: Фролов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Васильевич

дер Великий Двор Сямженский район Вологодской обл
Рождение ребёнка
?.12.1941

Сын: Фролов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Васильевич

дер Великий Двор Сямженский район Вологодской обл
Рождение ребёнка
13.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родичев Иван Афанасьевич

Великий Двор Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
13.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родичев Иван Афанасьевич

Великий Двор Сямженский район Вологодская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родичев Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Николай Васильевич

Смерть
07.01.1998
д Великий Двор Сямженский район Вологодская обл
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