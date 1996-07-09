Богданова (Каганова) Рабига — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Каганова) Рабига

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

09.07.1996

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Каганов Гарифулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линдинау (Богданова) Динара

Отец ребёнка: Богданов Хабибулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Хабибулла

Рождение ребёнка
1934

Сын: Богданов Спартак

Отец ребёнка: Богданов Хабибулла

Рождение ребёнка
01.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богданов Хабибулла

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Богданова (Богданова) Светлана

Отец ребёнка: Богданов Хабибулла

Смерть
09.07.1996
Похороны
Неизвестно

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