Богданова (Каганова) Рабига
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти09.07.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Каганов Гарифулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линдинау (Богданова) Динара
Отец ребёнка: Богданов Хабибулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Хабибулла
Рождение ребёнка
1934
Сын: Богданов Спартак
Отец ребёнка: Богданов Хабибулла
Рождение ребёнка
01.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богданов Хабибулла
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Богданова (Богданова) Светлана
Отец ребёнка: Богданов Хабибулла
Смерть
09.07.1996
Похороны
Неизвестно