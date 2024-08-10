Захарьина Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захарьин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарьина . Геогриевна
Отец ребёнка: Захарьин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Захарьин Георгий
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Захарьин Георгий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Захарьин Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Захарьин Георгий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Захарьин Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Захарьин Георгий
Смерть
1954