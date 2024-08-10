Захарьина Просковья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарьина Просковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Юрий Георгиевич

Отец ребёнка: Захарьин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарьина . Геогриевна

Отец ребёнка: Захарьин Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Захарьин Георгий

Рождение ребёнка
1908

Сын: Захарьин Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Захарьин Георгий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Захарьин Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Захарьин Георгий

Рождение ребёнка
1910

Сын: Захарьин Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Захарьин Георгий

Смерть
1954

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