Захарьин Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарьин Отец
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарьина Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарьина . Геогриевна
Мать ребёнка: Захарьина Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарьин Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Захарьина Просковья
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Захарьина Просковья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Захарьин Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Захарьина Просковья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Захарьин Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Захарьина Просковья
Смерть
Неизвестно