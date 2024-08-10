Захарьин Георгий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарьин Георгий

Захарьин Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарьин Отец

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Юрий Георгиевич

Мать ребёнка: Захарьина Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарьина . Геогриевна

Мать ребёнка: Захарьина Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарьин Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Захарьина Просковья

Рождение ребёнка
1908

Сын: Захарьин Пётр Георгиевич

Мать ребёнка: Захарьина Просковья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Захарьин Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Захарьина Просковья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Захарьин Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Захарьина Просковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.