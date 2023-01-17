Любовощина Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовощина Надежда Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1970

Дочь: Светлана Алексеевна Лапшина

Отец ребёнка: Алексей Васильевич Любовощин

Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.02.1977

Дочь: Татьяна Алексеевна Абмаева

Отец ребёнка: Алексей Васильевич Любовощин

Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Васильевич Любовощин

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