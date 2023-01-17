Любовощина Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1970
Дочь: Светлана Алексеевна Лапшина
Отец ребёнка: Алексей Васильевич Любовощин
Рождение ребёнка
23.02.1977
Дочь: Татьяна Алексеевна Абмаева
Отец ребёнка: Алексей Васильевич Любовощин
Бракосочетание
Неизвестно