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Панарина Устинья Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

13.03.1851

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Абрам Титович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Панарина) Варвара Абрамовна

Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Панарина) Ульяна Абрамовна

Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Митровцева (Панарина) Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Панарина) Агафья Абрамовна

Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович

Рождение ребёнка
12.01.1817

Дочь: (Панарина) Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович

Рождение ребёнка
04.08.1818

Дочь: (Панарина) Евдокия Абрамовна

Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович

Рождение ребёнка
23.05.1821

Сын: Панарин Михаил Абрамович

Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович

Смерть
13.03.1851

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