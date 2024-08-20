Панарина Устинья Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти13.03.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Панарина) Варвара Абрамовна
Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Панарина) Ульяна Абрамовна
Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Митровцева (Панарина) Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Панарина) Агафья Абрамовна
Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович
Рождение ребёнка
12.01.1817
Дочь: (Панарина) Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович
Рождение ребёнка
04.08.1818
Дочь: (Панарина) Евдокия Абрамовна
Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович
Рождение ребёнка
23.05.1821
Отец ребёнка: Панарин Абрам Титович
Смерть
13.03.1851