Хорошавин Марина Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Марина Киприянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1677 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Мелания Варламовна

Отец ребёнка: Хорошавин Варлам Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Варлам Степанович

Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710
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