Хорошавин Марина Киприянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Мелания Варламовна
Отец ребёнка: Хорошавин Варлам Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710