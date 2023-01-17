Хорошавина Васса Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Васса Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ефросиния Евсигнеева

Отец ребёнка: Хорошавин Евсей Естафович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Евсей Естафович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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