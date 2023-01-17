Захарова (Чупахина) Пелагея Иакимовна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.04.1865 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1866 ст.
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
25.11.1868 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
17.03.1871 ст.
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
12.02.1876 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.
Дочь: Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно