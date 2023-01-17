Захарова (Чупахина) Пелагея Иакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Чупахина) Пелагея Иакимовна

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Место рождения

Кособродка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Кособродка, Троицкий муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
11.04.1865 ст.

Муж: Захаров Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
16.01.1866 ст.

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1868 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1871 ст.

Сын: Захаров Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.02.1876 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1877 ст.

Дочь: Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Захаров Дмитрий Ильич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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