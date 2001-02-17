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Францова Анна Алексеевна
Францова Анна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.02.2001
Пол
Женский
Отец
Францов Алексей Алексеевич
1971 г.р.
Мать
Францова Лариса Николаевна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2001
Отец:
Францов Алексей Алексеевич
Мать:
Францова Лариса Николаевна
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