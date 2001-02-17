Францова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Францова Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.2001

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.2001

Отец: Францов Алексей Алексеевич

Мать: Францова Лариса Николаевна

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