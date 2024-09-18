Ожгихин Василий Иванович
Место рожденияд.Верзакова
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Ожгихин Иван Андреевич
Бракосочетание
09.01.1787
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Ожгихина) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Ожгихина (Сатанина) Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Ожгихина (Сатанина) Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Ожгихина (Сатанина) Татьяна Герасимовна
Смерть
1823