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Ожгихин Василий Иванович

Место рождения

д.Верзакова

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Ожгихин Иван Андреевич

Мать: Ожгихина Акулина Семеновна

Бракосочетание
09.01.1787

Жена: Ожгихина (Сатанина) Татьяна Герасимовна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Ожгихина) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Ожгихина (Сатанина) Татьяна Герасимовна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Ожгихин Федул Васильевич

Мать ребёнка: Ожгихина (Сатанина) Татьяна Герасимовна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ожгихин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Ожгихина (Сатанина) Татьяна Герасимовна

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1823
Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край

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