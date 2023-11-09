Прохоровa (Полуэктова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1862
Дата смерти1928
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862
Отец: Полуэктов Григорий Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1890
Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1892
Дочь: Лежневa (Прохорова) Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1902
Сын: Прохоров Тимофей Николаевич
Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1905
Дочь: Линд (Прохоровa) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович
Смерть
1928