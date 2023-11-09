Прохоровa (Полуэктова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоровa (Полуэктова) Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1862

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1862

Отец: Полуэктов Григорий Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Прохоров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1892

Дочь: Лежневa (Прохорова) Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.09.1902

Сын: Прохоров Тимофей Николаевич

Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.12.1905

Дочь: Линд (Прохоровa) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Прохоров Николай Иванович

Смерть
1928

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