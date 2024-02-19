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Арсентьев Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: Арсентьев Сергей Ильич

Мать: Арсентьева Фомина Надежда Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева Арелтуева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсентьева Арелтуева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арсентьева Арелтуева Евдокия Васильевна

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